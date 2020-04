Bredanaar opgepakt voor stelen telefoon, tweede verdachte wordt nog gezocht

BREDA / ETTEN-LEUR - De politie is op zoek naar een man die dinsdagavond is ontkomen na het stelen van een telefoon in Etten-Leur. Hij probeerde samen met een 18-jarige Bredanaar een telefoon te stelen door te doen alsof ze deze wilden kopen, maar het vervolgens op een lopen te zetten voordat ze hadden betaald. De Bredanaar kon daarbij worden aangehouden, maar de tweede verdachte ontsnapte.

Dinsdag rond 17.30 uur kwamen twee mannen langs in de Van der Poest Clementstraat in Etten-Leur om de telefoon te kopen. Zij hadden een afspraak gemaakt met een verkoper van 25 jaar, en ook de vader van de verkoper was bij de verkoop aanwezig. Nadat de verdachten de telefoon hadden gecontroleerd, stuurden ze de vader met een smoesje naar binnen. Toen hij binnen was, zetten de twee verdachten het snel op een lopen zonder te betalen.

Schutting

De verkoper zette meteen de achtervolging in. Een van de verdachten, een 18-jarige verdachte uit Breda, werd door hem vastgepakt en tegengehouden tot de politie er was. Maar de telefoon had hij op dat moment al doorgegeven aan de andere verdachte. Die wist via een schutting te ontkomen. Door de worsteling tussen de verkoper, zijn vader en de verdachte, kwamen meerdere mensen op het incident af. De verkoper is lichtgewond geraakt tijdens de worsteling.

De tweede verdachte naar wie de politie op zoek is, is een man met een Marokkaans of Turks uiterlijk van rond de 23 of 24 jaar. Hij is 1.85 tot 1.90 meter lang, en heeft kort geschoren haar met bovenop zwarte krullen.