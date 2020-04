27-jarige Limburger aangehouden in zaak rond dood Ger van Zundert

BREDA - Een 27-jarige man uit Limburg is woensdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Ger van Zundert. Dat laat de politie donderdagmiddag weten. Vorig jaar werd de 49-jarige Van Zundert op gruwelijke wijze om het leven gebracht in zijn garage.

De politie meldt donderdagmiddag een doorbraak in de zaak rond de dood van garagehouder Ger van Zundert. Een 27-jarige man uit Heerlen in Limburg is woensdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De man die de brand aanstak, zit sinds vorig jaar al vast. Maar de twee mannen die Van Zundert in de val lokten en vastbonden, werden nog gezocht.

Opsporing Verzocht besteedde eerder dit jaar opnieuw aandacht aan de zaak. Daarin werd de hulp van het publiek gevraagd bij het opsporen van twee mannen die, naast de hoofdverdachte, betrokken zouden zijn bij de dood van Ger van Zundert. Mede dankzij tips die toen binnenkwamen is gisteren de verdachte aangehouden. Het onderzoek duurt voort, de recherche is nog op zoek naar een derde verdachte.

Garagebox

Ger van Zundert kwam begin april 2019 om het leven nadat hij werd vastgebonden in een garagebox aan de Sparrenweg door twee mannen die een afspraak hadden om naar auto-onderdelen te kijken. Van Zundert werd later die avond levend in brand gestoken. Buurtbewoners wisten Van Zundert te redden uit de brandende garagebox en zetten hem onder de douche. Hij was aanspreekbaar en is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Rotterdam. Hij heeft in het ziekenhuis aan agenten nog een verklaring kunnen afleggen. In de verklaring wees hij zijn voormalig zakenpartner aan als de dader. Die zit sindsdien in voorarrest. De mannen die de afspraak met Van Zundert maakten en hem zo in de val lokten, worden gezocht.