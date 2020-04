Beroving met mes door minderjarig drietal op Bloemenblauwtje

BREDA - Op het Bloemenblauwtje in Breda heeft gisteravond een beroving met een mes plaatsgevonden. Dat plaatst Politieteam Weerijs op Instagram. De berovers zouden drie personen van rond de 15 jaar zijn.

De beroving vond rond 22.00 uur plaats op het Bloemenblauwtje. Het minderjarige drietal maakte hierbij gebruik van een mes. Het is niet duidelijk of er iets buitgemaakt is.

De drie personen zijn hierna over de fietsbrug richting het stadion gelopen. De politie roept getuigen of anderen die rond dat tijdstip iets verdachts gezien hebben, op zich te melden.

De beroving werd op Instagram gemeld.