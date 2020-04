Snelheidsduivel moet rijbewijs inleveren na forse overtreding op Bredaseweg

BREDA/ ETTEN-LEUR - Een bestuurder heeft het vannacht wel erg bont gemaakt op de Bredaseweg tussen Etten-Leur en Breda. De bestuurder reed er maar liefst 130 kilometer per uur op het deel waar je slechts 50 kilometer per uur mag.

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een bestuurder aangehouden die de snelheidslimiet op de Bredaseweg flink overschreed. Volgens de metingen haalde de bestuurder 130 kilometer per uur op het deel van de Bredaseweg waar 50 kilometer per uur is toegestaan. De bestuurder reed dus zo'n 80 kilometer per uur te hard.

Wanneer je meer dan 50 kilometer per uur te hard rijdt, wordt je rijbewijs ingevorderd. Dat gold dus ook voor de bestuurder van vannacht. Diegene kan bovendien een forse boete thuis verwachten.