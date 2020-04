Dronken man spuugt naar agenten op station Breda

BREDA - Een man die zwaar onder invloed was van alcohol heeft vanmiddag voor problemen gezorgd op station Breda. Agenten moesten ter plaatse komen, maar werden vervolgens bespuugd door de man.

De Bredase politie en de veiligheidsservice van de NS hebben vanmiddag een man aangehouden op het station die voor veel overlast zorgde. Terwijl agenten de man probeerden te helpen, verzette hij zich hevig en spuugde hij naar de agenten. De man is uiteindelijk meegenomen naar het ziekenhuis.

Het is onduidelijk of er door de agenten ook aangifte zal worden gedaan. Spugen naar hulpverleners is sinds het coronavirus Nederland bereikte een ernstig vergrijp waarvoor flink gestraft wordt. Je brengt er een hulpverlener immers erg mee in gevaar. Eerdere 'coronakuchers' kregen via het snelrecht al celstraffen van enkele weken en schadevergoedingen opgelegd.