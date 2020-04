Brandweer rukt groot uit voor brand aan Bieberglaan

BREDA - De brandweer is vanochtend groot uitgerukt voor een brand aan de Bieberglaan. De brandweer had de brand snel onder controle.

Aan een weiland aan de Bieberglaan is vanochtend brand ontstaan. De brandweer rukte groot uit, aangezien door de huidige droogte de kans op uitbreiding erg groot was. De Bieberglaan grenst bovendien aan het Mastbos.

Eenmaal ter plaatse aangekomen bleek de situatie mee te vallen. De brandweer had de brand snel onder controle. Ook politie was ter plaatse gekomen om de brandweer te assisteren.

Droogte

April is tot nu toe extreem droog verlopen, en daar komt ook komende dagen geen verandering in. Natuurgebieden zijn daardoor extra kwetsbaar voor branden. Zo brak er gisteren een grote brand uit in de Deurnesche Peel. Die is nog steeds niet onder controle.