Auto crasht in Breda na gevaarlijke politieachtervolging vanuit Zundert

BREDA - Een 17-jarige bestuurder uit België is vannacht aangehouden in de Chopinstraat in Breda nadat hij daar crashte met een gestolen auto. Dat gebeurde na een lange politieachtervolging vanuit Zundert.

Agenten die aan het controleren waren in Zundert gaven vannacht om 00.20 uur een stopteken aan een bestuurder. In plaats van dat de automobilist stopte, gaf hij juist gas bij. De politie zette daarop onmiddellijk de achtervolging in.

De bestuurder probeert met man en macht aan de agenten te ontkomen en rijdt daarbij extreem roekeloos. Zo negeert hij wegafzettingen, moeten er auto's uitwijken en op de Galderseweg richting Breda rijdt de bestuurder maar liefst 150 kilometer per uur. Een vrachtwagen die de achtervolging tegen komt probeert de vluchtende auto nog te blokkeren, maar dat is tevergeefs.

Breda

De achtervolging eindigt in de Chopinstraat in Breda. Daar crasht de bestuurder en belandt de auto op zijn zij. De bestuurder, een Belg van 17 jaar oud, wordt aangehouden. Hij wordt naast het roekeloze rijgedrag ook verdacht van heling. Uit onderzoek blijkt namelijk dat zowel de auto als de kentekenplaat die erop zat geregistreerd stonden als gestolen.