Politie ruimt granaat op in Breda en waarschuwt: 'Raak ze niet aan!"

BREDA - De Bredase politie heeft vandaag samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie twee granaten opgehaald. Eén lag in het bos in Breda, en de ander lag bij een man thuis.

De Bredase politie is vandaag op pad geweest met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Samen hebben zij twee graten opgehaald. Van de eerste hadden zij een melding gekregen dat deze te vinden was in het bos aan de Galderseweg in Breda. Na een kleine zoektocht trof de politie de granaat aan. Deze is meegenomen.

Daarna zijn de agenten samen met de EOD naar een man thuis gegaan. Hij had een granaat gevonden op de Rucphense Heide en deze mee naar huis genomen. De EOD waarschuwt mensen dan ook uitgebreid: 'Raak deze granaten niet aan en neem ze niet mee naar huis. Al liggen ze er al lange tijd, ze kunnen nog steeds gevaar opleveren. Dit geldt uiteraard voor alle explosieven!"

In beide gevallen ging het om '2 inch smoke' granaten. Kom je zo'n granaat tegen? Maak melding bij de politie via 0900 8844 en geef een goede beschrijving van waar de granaat precies ligt.