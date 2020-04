Auto brandt volledig uit aan Kleine Doornbos: mogelijk brandstichting

BREDA - Een voertuig is woensdagnacht volledig uitgebrand aan de Kleine Doornbos in Breda. De brand is vermoedelijk aangestoken.

Omstreeks 02.14 uur ontving de politie een melding van een brandend voertuig aan de Kleine Doornbos. De brandweer kwam ter plaatse. De brand woedde zo erg dat zij niet meer konden voorkomen dat de auto verloren ging. Meerdere eenheden van de politie surveilleerden in de buurt.

Hoe de brand precies is ontstaan is (nog) niet duidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Vermoedelijk is de brand aangestoken.