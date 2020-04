Man (22) mishandeld en bestolen van telefoon op Fellenoordstraat

Gisterenavond vond er in #Breda een mishandeling van een 22-jarige man plaats. We zijn op zoek naar getuigen die iets hebben gezien ?? 0900-8844 of anoniem via @M08007000 pic.twitter.com/4NZ8RW2lpi — Politie Breda eo (@Politie_Breda) April 23, 2020