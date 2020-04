Slachtoffer steekpartij Teteringsedijk werd in zijn rug gestoken: politie vraag tips in zoektocht naar dader

BREDA - Het slachtoffer van de steekpartij aan de Teteringsdijk werd door een voorbijrijdende fietser gestoken zijn rug en arm. Dat heeft de politie vandaag laten weten. De dader was een man die hem wel bekend voor kwam, maar van wie het slachtoffer geen naam kent. De politie zoekt naar getuigen en mensen die tips hebben over het incident.

Donderdagavond rond 20.45 uur vond er een steekpartij plaats ter hoogte van het Esso-tankstation aan de Teteringsedijk. Het slachtoffer liep ter hoogte van het benzinestation vanuit de richting van de Tilburgseweg in de richting van de Sint Ignatiusstraat. Op dat moment reed er een fietser voorbij en stak hem in zijn arm en rug. Hierop ontstond er tussen het tweetal een ruzie. De dader, een Poolse man met rossig haar en een baard, fietste vervolgens weg.

De gewonde man vroeg in de omgeving om de hulpdiensten te bellen. Het slachtoffer werd in het ziekenhuis aan zijn verwondingen geholpen en mocht daarna weer naar huis. Ondanks dat het slachtoffer de dader eerder had gezien en zijn gezicht herkende, weet hij niet wat zijn naam is. De politie nam een aangifte op.

Tips

De politie is op zoek naar tips en getuigen. Melden kan via 0900 – 8844. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006.