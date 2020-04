Automobilist rijdt met 204 km/h over A16 bij Prinsenbeek: rijbewijs ingevorderd

BREDA - De politie heeft zondagmiddag een snelheidscontrole gehouden op de A16 bij Prinsenbeek. Daarbij zijn vier rijbewijzen ingevorderd. Dat meldt Politieteam Verkeer Zeeland-West-Brabant op Twitter.

Vier automobilisten zijn gistermiddag op de A16 hun rijbewijs kwijtgeraakt. De politie hield daar namelijk ter hoogte van Prinsenbeek een snelheidscontrole. Er zat één echte snelheidsduivel tussen. De hoogst gemeten snelheid was namelijk 204 kilometer per uur, terwijl op die snelweg 's middags maar 100 is toegestaan.

De officier van justitie gaat een beslissing nemen over de rijbewijzen.

Verlaging maximum snelheid

Om de stikstofuitstoot in Nederland te beperken, geldt met ingang van 16 maart op de snelwegen tussen 06.00 uur en 19.00 uur een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Rond Breda gaat het om de A16, A58 en A27 waar automobilisten straks nog maar 100 kilometer per uur mogen rijden in plaats van 130.