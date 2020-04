Slachtoffer scooterdiefstal komt na tip dader zelf op het spoor: 44-jarige man aangehouden

BREDA - Agenten hebben zondagavond een 44-jarige man uit Breda aangehouden voor de diefstal van twee scooters. Agenten konden de man aanhouden nadat het slachtoffer van één van de twee diefstallen de verdachte zelf opspoorde.

Zondagavond kwam bij de politie rond 23.15 uur een melding binnen dat er een conflict gaande was aan de IJsbrandsberg in Breda. Agenten gingen daarop snel ter plaatse. In eerste instantie troffen ze niets aan, maar al snel kwamen ze erachter dat een aantal personen achter een mogelijke scooterdief aan zaten. Bij één van de personen was de dag ervoor zijn scooter gestolen.

Dankzij getuigenoproepen dat het slachtoffer te horen gekregen dat zijn scooter was gezien. Hij ging daarom met vrienden op onderzoek uit en trof inderdaad zijn gestolen scooter aan. In de omgeving liep een man waarvan ze vermoedde dat deze te maken had met de diefstal. Ze spraken hem aan en er ontstond een conflict. Omstanders schakelde de politie in en agenten arresteerden de man. De man, een 44-jarige Bredanaar, had op het moment van aanhouden een tas in zijn bezit. Onderzoek wees uit dat daarin spullen zaten die afkomstig waren van een andere scooter die eerder op dag was ontvreemd. De man, een bekende van de politie, zit vast voor verder onderzoek. Beide scooters zijn weer bij hun rechtmatige eigenaar.

Eigen rechter

Ondanks dat de agenten met behulp van de personen de man konden aanhouden, benadrukken zij dat het spelen voor eigen rechter niet verstandig is. "Je weet nooit hoe een persoon kan reageren en wat er dan vervolgens kan gebeuren. Heb jij het vermoeden dat iemand iets van je ontvreemd heeft? Of wil je een mogelijke crimineel confronteren? Bel de politie." Bij geen spoed bel je 0900 8844 of bij spoed 112.