Auto zwaar beschadigd bij ongeval met vrachtwagen op A16

BREDA - Een automobilist is vanochtend achterop een vrachtwagen gereden op de A16 ter hoogte van de Hazeldonksestraat. De auto is daardoor zwaar beschadigd geraakt.

Het ongeval gebeurde rond 11.15 uur. Een personenauto klapte hard achterop een vrachtwagen en raakte daarbij zwaar beschadigd. Hoe het met de bestuurder van de auto is, is niet bekend.

Vanwege het ongeval werden twee rijstroken afgesloten. Dat zorgde voor voor een file richting Antwerpen. Daar was het ook voor het ongeval al druk vanwege een grenscontrole door de Belgische politie vlak over de grens.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Mogelijk speelde gladheid een rol. Rijkswaterstaat waarschuwde weggebruikers vanmorgen vanwege de kans op verraderlijke gladheid. "Op sommige plaatsen heeft het al even niet geregend en daardoor is er veel vuil op het wegdek blijven liggen, olie, rubberresten en stof bijvoorbeeld. Wanneer het gaat regenen, mengen de regendruppels zich met het opgehoopte vuil op de weg en ontstaat een dunne, slijmerige laag. Hierdoor kan het plotseling glad worden."