Politie zoekt tips in zaak Bredase cold case: Wie sloeg Marcel Carton dood?

BREDA - Wie sloeg in Breda de 53-jarige Marcel Carton dood? Dat is één van de 52 vragen die prijkt op de jaarlijkse coldcasekalender. Met de kalender brengt de politie 52 onopgeloste zaken onder de aandacht bij onder andere gevangenen en in tbs-instellingen, om zo hopelijk weer tot nieuwe tips te komen in de zaken. Deze week wordt opnieuw de Bredase zaak van Marcel Carton uitgelicht. De politie hoopt nog steeds op een doorbraak in de zaak.

Op 22 mei 1997 gaat het helemaal mis in het centrum van Breda. In zijn appartement aan de Grote Markt wordt de 53-jarige Marcel Carton zwaargewond aangetroffen door agenten. Kort nadat Carton aankomt in het ziekenhuis, overlijdt hij aan zijn verwondingen. Uit onderzoek blijkt later dat de Bredanaar is doodgeslagen.

Er worden bloedsporen gevonden in zijn woning, en in het Valkenbergpark. Van Carton is bekend dat hij homoseksueel was en soms jongens oppikte in het park. Maar wie heeft Carton doodgeslagen? Wie kan meer vertellen over zijn laatste uren? Wie was die avond bij hem? Dat zijn de vragen die de politie eindelijk hoopt te kunnen beantwoorden.

Kalender

"Elk jaar levert de kalender nieuwe informatie op in oude zaken", vertelt Aart Garssen, landelijk projectleider cold cases van de politie. "Cold cases zijn vaak complexe zaken die een lange adem vragen van politie en het Openbaar Ministerie. In 2019 hebben de coldcaseteams van de politie mooie resultaten geboekt. Verdachten zijn jaren later alsnog opgepakt en door het OM voor de rechter gebracht. Ook hebben verschillende onbekende doden een naam gekregen."

Heb je een tip? Bel: 0800 - 6070 (tiplijn) | 0800 - 7000 (Meld Misdaad Anoniem) | 0800 - 7060 (team Criminele Inlichtingen) | coldcase@politie.nl of stuur een brief naar: Politie, antwoordnummer 2010, 2501 XR Den Haag