Verdachte van steekpartij Teteringsedijk aangehouden

BREDA - Een 32-jarige Poolse man is maandag rond 22.55 uur op de Oosterhoutseweg aangehouden omdat hij verdacht wordt van het steekincident dat afgelopen donderdag plaatsvond op de Teteteringsedijk. Daarbij raakte een 38-jarige landgenoot gewond.

Het slachtoffer liep donderdagavond rond 20.45 uur ter hoogte van het benzinestation "Esso" vanuit de richting van de Tilburgseweg in de richting van de Sint Ignatiusstraat. Op dat moment reed er een fietser voorbij die hem in zijn arm en rug stak. Hierop ontstond er tussen het tweetal een ruzie. De dader, een Poolse man met rossig haar en een baard, fietste vervolgens weg. De gewonde man vroeg in de omgeving om de hulpdiensten te bellen. Het slachtoffer werd in het ziekenhuis aan zijn verwondingen geholpen en mocht daarna weer naar huis.

Onderzoek

De recherche kwam de identiteit van de verdachte door onderzoek op het spoor. De officier van justitie in Breda gaf vervolgens toestemming tot zijn aanhouding. Agenten wisten dat deze verdachte zich regelmatig ophoudt bij de Oosterhoutseweg te Breda naast de busbaan onder het viaduct. Hij werd daar door agenten maandagavond inderdaad aangetroffen een aangehouden. Hij is in verzekering gesteld en wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.