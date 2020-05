Bestuurder vlucht weg na ongeval Tilburgseweg

BREDA - Een automobilist is vanavond weggevlucht na een ongeval. De bestuurder knalde met zijn of haar auto tegen een lantaarnpaal en veroorzaakte flinke schade.

Een automobilist is vanavond met zijn auto tegen een lantaarnpaal langs de Tilburgseweg gereden. De auto raakte daarbij fors beschadigd. Ook de lantaarnpaal is kapot gegaan door de klap.

De politie kwam ter plaatse, maar trof de auto leeg aan. De bestuurder van de auto was nergens te bekennen. Waarom de bestuurder gevlucht is, is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart.

De gemeente is ingelicht over de situatie en zal de lantaarnpaal repareren of vervangen.