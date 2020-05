Brabantse politie gaat harder optreden tegen het achterlaten van huisdieren in auto's

BREDA - De politie Zeeland-West-Brabant treedt vanaf vandaag harder op tegen mensen die een dier achterlaten in een voertuig. Vandaag start, onder leiding van politiemensen van de Dierenpolitie, een pilot van 6 maanden om te voorkomen dat dieren onnodig lijden of zelfs overlijden omdat ze voor korte of langere tijd worden achtergelaten in een (te warm) voertuig. Tegen de 'daders' wordt proces-verbaal opgemaakt.

Elk jaar overlijden er onnodig huisdieren omdat ze te lang in een te warm voertuig hebben gezeten. Bij zonnig weer kan de temperatuur in een stilstaande auto al snel oplopen tot wel 40 à 50 graden Celsius. Vanaf een buitentemperatuur vanaf 15 graden Celsius kan het al gevaarlijk zijn voor de hond om in de auto te blijven. Ook al staat er een raampje open en ook al staat de auto in de schaduw.

Hond en warmte

Vaak zijn honden het slachtoffer van achterblijven in een te warme auto. Honden kunnen niet tegen hitte, ze kunnen namelijk niet zweten zoals mensen dat kunnen. Bovendien hebben ze een vacht en die kan de afvoer van warmte nog meer bemoeilijken. Honden hebben alleen zweetklieren in de voetzolen, maar dit oppervlak is veel te klein om hun warmte snel genoeg kwijt te raken.

Door de hitte stolt het eiwit in het bloed van de hond, wat een onomkeerbaar proces veroorzaakt. Dit is voor een hond een zeer pijnlijk proces waardoor de hond uiteindelijk apathisch wordt en kan komen te overlijden. Om dergelijk dierenleed te voorkomen, gaat de politie vanaf vandaag extra hard optreden tegen mensen die hun huisdier achterlaten in de auto. "Als wij tussen 1 mei en 1 november een dier aantreffen in een auto en er is sprake van oververhitting, dan bevrijden wij het dier en maken we proces-verbaal op tegen degene die het dier in de auto heeft achtergelaten. Hierover hebben we afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie, dat dit proces-verbaal vervolgens beoordeeld en beslist over de straf die degene die het dier in de auto heeft achtergelaten krijgt. De strafmaat varieert van een geldboete tot een korte gevangenisstraf", legt de politie uit.

Wat kunt u doen?

Laat uw dier niet achter in een voertuig, ook niet als u even kort een boodschap wilt doen.

Treft u een dier in nood aan in een voertuig, waarschuw de politie dan. U belt hiervoor als elke seconde telt 112. In alle andere gevallen belt u het meldpunt 114 Red een dier.

Maak als het kan foto's of filmpjes van de situatie.

Telt elke seconde en kunt u niet meer wachten op onze komst, maak dan in overleg met de agent die u spreekt de auto open. Probeer hierbij zo min mogelijk schade te veroorzaken. Haal het dier uit de auto en koel het: leg het dier in de schaduw, laat het kleine beetjes niet te koud water drinken en maak zijn voetzooltjes nat. Waarschuw in geval van nood ook een dierenarts.