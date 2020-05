Bredanaar (20) aangehouden met hennep en cocaïne op zak

BREDA - De politie heeft zaterdagochtend een 20-jarige Bredanaar in Roosendaal aangehouden. Hij was in het bezit van drugs.

Zaterdagochtend heeft de politie tijdens een verkeerscontrole op de Ettenseweg in Roosendaal een 20-jarige man uit Breda aangehouden. Tijdens de controle bleek dat hij drugs op zak had. Het ging om ruim dertig gram hennep en zeven gram cocaïne.

Hierop heeft de politie de man aangehouden. Hij is meegenomen naar het bureau. Later op de dag is hij na verhoor weer vrijgesteld.