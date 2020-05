Beginnend bestuurder racet met 126 km/uur over de Nieuwe Kadijk

BREDA - Een beginnend bestuurder is zondagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt in Breda. Hij reed ruim 50 kilometer per uur te hard over de Nieuwe Kadijk.

Agenten hebben zondagavond op de Nieuwe Kadijk ter hoogte van Teteringen een snelheidscontrole gehouden. Daarbij liep een 19-jarige bestuurder flink tegen de lamp.

De beginnend bestuurder reed maar liefst 126 kilometer per uur op de weg waar 70 kilometer per uur is toegestaan. Na correctie bleef er een snelheidsovertreding van 52 kilometer per uur over. De bestuurder mocht daarop meteen zijn rijbewijs inleveren en kan een forse boete verwachten. Ook is de 19-jarige aangemeld voor een EMG cursus bij het CBR. Die cursus gaat over verantwoord rijgedrag en wordt opgelegd aan bestuurders die zich hebben misdragen in het verkeer.