Agente gewond nadat dronken man haar in gezicht slaat met wijnfles

BREDA - Tijdens een vechtpartij is dinsdagavond een agent met een fles op haar gezicht geslagen. Een man is aangehouden en de agente is naar het ziekenhuis vervoerd.

Agenten kwamen rond 18.45 uur ter plaatse op de Oude Vest, waar een vechtpartij tussen twee personen gaande zou zijn. Daar troffen zij een man aan die inderdaad aangeeft dat hij gevochten heeft met een groepje personen. Die staan op dat moment een eindje verderop.

Als de agenten de 37-jarige man uit Breda, die beschonken blijkt te zijn, naar een bankje sturen en met de man proberen te praten om erachter te komen wat er precies gebeurd is, wordt hij boos en weigert zijn persoonsgegevens te geven. Op het bankje staan twee tassen. Uit een van de tassen haalt hij een wijnfles waar hij uit begint te drinken. In verband met de veiligheid van de agenten besluit een van de agenten om de fles te pakken en weg te zetten. Hierbij ontstaat er een worsteling waarbij de agenten de man onder controle willen krijgen. Tijdens deze worsteling slaat de verdachte met de fles tegen het gezicht van een van de agenten. De agente raakt hierdoor gewond. De andere agent krijgt de man onder controle en slaat hem in de boeien.

Als de verdachte in het dienstvoertuig wordt geplaatst verzet hij zich hevig. Ook op het politiecellencomplex blijft de man zich verzetten. De politieagent is ter plaatse behandeld aan haar verwondingen en overgebracht naar het ziekenhuis.