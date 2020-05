Vrachtwagenbrand zorgt voor file op A58 bij Breda

BREDA - Een vrachtwagenbrand zorgt voor vertraging op de A58 ten zuiden van Breda. Eén rijstrook is afgesloten.

Tussen de knooppunten Galder en Sint Annabosch staat een file die zorgt voor ongeveer aan half uur vertraging.

De oorzaak is een vrachtwagenbrand. Wat er precies gebeurd is en of de chauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. Rijkswaterstaat heeft de rechterrijstrook afgesloten. Automobilisten moeten rekening houden met ongeveer een half uur vertraging, laat de ANWB weten.