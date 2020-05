Esserstraat tijdelijk afgesloten na brand in achtertuin van woning

BREDA - De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een brand in de Esserstraat. De straat werd afgesloten gedurende de brand.

Woensdagmiddag is de brandweer uitgerukt voor een brand buiten in de Esserstraat. Het ging om een brand in de achtertuin van een woning. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle.

De straat werd afgesloten gedurende de brand. Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan is (nog) niet duidelijk. Het stonk erg in de straat.