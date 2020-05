Anonieme tip leidt agenten naar hennepkwekerij in de Hoge Vucht

BREDA - De politie heeft donderdag een hennepkwekerij geruimd in de Hoge Vucht. Agenten kwamen de illegale kwekerij op het spoor dankzij een anonieme tip. Twee verdachten zijn aangehouden.

De wijkagent van de Hoge Vucht voerde donderdag een controle uit bij een woning in de wijk waarover hij een anonieme tip had ontvangen. En die tip bleek te kloppen. In het huis aan de David 't Kindtstraat werden 290 planten aangetroffen.