Politie zoekt getuigen van straatroof in park Valkenberg

BREDA - Vier jongeren hebben donderdagavond een straatroof gepleegd in het Valkenberg. Ze gingen met een telefoon aan de haal en wisten te ontkomen. De politie is daarom op zoek naar getuigen.

Donderdagavond heeft er een brutale straatroof plaatsgevonden in het Valkenberg. Rond 20.45 uur, toen het dus nog gewoon licht was in het park, stalen vier jongeren een telefoon. Een aantal van hen stapten in een voertuig en gingen er vandoor.

In de buurt zagen agenten vier jongeren wegrennen van een parkeerplaats. Daar troffen de agenten het voertuig waarmee de jongeren waar gevlucht aan.Via track & trace is de telefoon in de buurt van dit voertuig teruggevonden. Om wat voor soort voertuig het ging, heeft de politie niet bekend gemaakt. Het is voor nader onderzoek in beslag genomen.

De vier jongeren worden nog gezocht. Daarom doet de politie een oproep. "Heeft u iets gezien wat in verband staat met deze beroving? Laat het ons weten via 0900-8844!"