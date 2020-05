Brandweer blust brand in container op parkeerplaats aan Tramsingel

BREDA - In een papiercontainer op een parkeerplaats aan de Tramsingel in Breda heeft zondag in alle vroegte een brand gewoed. Het is nog niet duidelijk hoe deze is ontstaan.

Rond 05.35 uur zag een beveiliger die zijn ronde maakte, rook uit een papiercontainer op de parkeerplaats komen. Daarop waarschuwde hij meteen de brandweer.

De brandweer had de brand snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.