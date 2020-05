Vijf rijbewijzen ingenomen bij controles op snelwegen rondom Breda

BREDA - De politie heeft gisterochtend snelheidscontroles gehouden op de snelwegen rondom Breda. Hierbij zijn vijf automobilisten hun rijbewijs kwijtgeraakt. Ook ontvangen zij een proces-verbaal.

Team Verkeer Zeeland - West-Brabant heeft zaterdagochtend op de A16 en A59 controles gehouden. Vijf bestuurders moesten na fikse snelheidsovertredingen hun rijbewijs inleveren bij de politie. Ook krijgen zijn een proces-verbaal. De verkeersofficier zal de afhandeling gaan doen.

Eén van de snelheidsduivels reed met 188 kilometer per uur over de snelweg bij Breda. Daar is de maximum snelheid tussen 06.00 en 19.00 uur 100 kilometer per uur.