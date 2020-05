Politie roept inwoners op om vermoeden van drugslab in hun buurt te melden

BREDA - Heb jij een vermoeden dat er een drugslab in je buurt zit? De politie roept op om dit dan vooral met hen te delen. "Laat je niet ontmoedigen, melden heeft altijd zin."

Politieteam Weerijs roept alle inwoners van Breda op om een vermoeden van een drugslab te melden. "Het kan een onderbuikgevoel zijn", laat het team weten. "Bijvoorbeeld als je steeds dezelfde mensen ziet die niet in je buurt wonen. Zeker als die mensen nerveus, gejaagd of op hun hoede zijn, kan dat duiden op drugshandel."

Je vermoedens van drugshandel, wietteelt of productie van drugs kun je melden bij de politie via 0900-8844. "Weet dat de politie zorgvuldig met je informatie omgaat." Wil je toch liever anoniem blijven? Dan kun je bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

De politie onderneemt altijd actie op basis van jouw melding. "Wat die actie is, hangt af van de situatie. Soms merk jij daar zelf niets van. Bijvoorbeeld omdat er achter de schermen meer aanwijzingen worden verzameld. Laat dat je niet ontmoedigen, melden heeft altijd zin!"