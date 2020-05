Motorrijder naar het ziekenhuis na eenzijdig ongeval op Markkade

BREDA - Een motorrijder is donderdagochtend ten val gekomen op de Markkade in Breda. Hij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Omstreeks 08.30 uur vond het ongeval plaats. De motorrijder viel in een bocht nadat hij zich mogelijk verremde. Een ambulance kwam ter plaatse. De bestuurder is met (nog) onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Een medewerker van Gemeente Breda kwam langs om de olie te verwijderen die op het wegdek terecht was gekomen.