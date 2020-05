Politie doet onderzoek naar brand in garagebox aan Schönbergstraat

BREDA - Aan de Schönbergstraat in Breda is zaterdagavond een garagebox in brand gevlogen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De politie doet onderzoek.

In een schuur/garagebox bij de Schönbergstraat, achter de Baronielaan, is gisteravond brand uitgebroken. Twee kliko's die hier tegenaan stonden vlogen ook in brand. De brandweer en politie kwamen ter plaatse.

Om de brand te kunnen bestrijden moest de brandweer de garagedeur kapot slijpen. De garagebox heeft bij de brand dan ook veel schade opgelopen.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De politie doet onderzoek.