Bredase veelpleger op heterdaad betrapt tijdens auto-inbraak

BREDA - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een man aangehouden die heterdaad betrapt is op het inbreken in een auto. De veelpleger is een bekende van de politie.

Rond 02.00 uur 's nachts hielden agenten van politieteam Markdal samen met agenten van team Weerijs een inbreker aan in Breda. De verdachte werd op heterdaad betrapt toen hij probeerde in te breken in een auto. Agenten kwamen hem op het spoor dankzij een alerte getuige die een melding deed.

Het bleek te gaan om een veelpleger die bekend is bij de politie. Hij wordt verdacht van meerdere auto-inbraken. De recherche doet onderzoek naar de zaak.