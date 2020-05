Man aangehouden na wilde achtervolging door Breda: 'Mensen moesten wegspringen'

BREDA - De politie heeft zondagavond een roekeloze bestuurder aangehouden in Breda. De man van 39 haalde gevaarlijke capriolen uit toen hij aan de politie probeerde te ontkomen en bracht daarbij meerdere weggebruikers flink in gevaar.

Rond 18.45 zagen agenten een auto rijden op het Kloosterplein in Breda. De politie checkte de gegevens, en kwam erachter dat de bestuurder geen rijbewijs zou hebben. Daarop besloten agenten de bestuurder staande te houden. Toen de verdachte de agenten echter in het vizier kreeg, besloot hij er vandoor te gaan.

De verdacht reed met hoge snelheid door de binnenstad van Breda om aan de politie te ontkomen. Tijdens die dollemansrit bracht de bestuurder andere weggebruikers ernstig in gevaar. Zo moesten enkele omstanders wegspringen om de auto te ontwijken.

De agenten raakten de bestuurder uiteindelijk uit het oog. Maar later die avond werd de auto aangetroffen Achter de Lange Stallen. De bestuurder van de auto, een 39-jarige man uit Breda, is aangehouden.

De politie is nog op zoek naar mensen die getuige waren van het rijgedrag van de man. "Heeft u iets gezien? Dan komen wij graag met u in contact via 0900-8844."