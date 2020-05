Echtpaar opgepakt na internationaal onderzoek: luxe horloges en designerkleding in beslag genomen

Breda - De politie heeft vanmorgen een inval gedaan in een woning aan de Oleanderstraat in Breda. Een echtpaar is aangehouden op verdenking van witwassen. Er werden onder andere dure horloges, designerkleding, cash en dure sieraden in beslag genomen.

De politie heeft vanochtend een inval gedaan in een woning aan de Oleanderstraat in Breda. Daarbij werd een echtpaar opgepakt op verdenking van witwassen. De woning van het stel is doorzocht op zoek naar bewijsmateriaal. Bij die zoeking is een geldbedrag van enkele duizenden euro’s gevonden, dure designerkleding waaronder meer dan 30 paar schoenen en dure sieraden waaronder luxe horloges. "Dit is allemaal in beslag genomen omdat misdaad niet mag lonen", laat de politie weten. Ook vonden de rechercheurs gegevensdragers en administratie die bewijs kunnen leveren voor het onderzoek.

Internationaal onderzoek

De aanhouding was het resultaat van een internationaal onderzoek dat al jaren bezig is. Het onderzoek begon in 2018 naar aanleiding van binnengekomen informatie. Al gauw kwam een echtpaar in beeld, een man van Bosnische afkomst en een Nederlandse vrouw. Ze werden het onderwerp van onderzoek. Sporen leidden naar verschillende panden in binnen en buitenland. Maar ook bleken ze een luxe leven te leiden met dure auto’s en luxe goederen.