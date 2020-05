Man op scootmobiel raakt van fietspad en belandt in sloot op Loevesteinstraat

BREDA - Een man is donderdagmiddag met zijn scootmobiel van het fietspad op de Loevesteinstraat geraakt. Vervolgens is hij in de brede sloot terecht gekomen. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een man op een scootmobiel raakte vanmiddag door nog onbekende reden van het fietspad. Hij kwam vervolgens in de sloot terecht. De brandweer en ambulance zijn ter plaatse gekomen.

Het slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De scootmobiel is door de brandweer uit de sloot gehaald. Vervolgens heeft een brandweerman deze naar de woning van de man gereden.