Brandweer rukt uit voor keukenbrand in flatgebouw aan Tuinzigtlaan

BREDA - Op de vierde verdieping van een flatgebouw aan de Tuinzigtlaan in Breda is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brand in de woning was veroorzaakt door de afzuigkap. Er raakte niemand gewond.

In een keuken van een woning in een flatgebouw aan de Tuinzigtlaan is vandaag aan het einde van de middag brand geweest. De brandweer kwam met meerdere eenheden met spoed ter plaatse. De straat werd afgezet. Bij de brand kwam veel rook vrij.

De brandweer had de brand vrij snel onder controle. De oorzaak van de brand was de afzuigkap. Het keukenraam aan de galerij is zwart geblakerd. Er raakte niemand gewond.