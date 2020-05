Rijbewijs van snelheidsduivel ingevorderd na rijden met 130 km/h door bebouwde kom

BREDA - Het rijbewijs van een 35-jarige Bredanaar is zaterdag ingevorderd. Hij reed met hoge snelheden door de bebouwde kom.

Een 35 jarige man uit Breda maakte het zaterdag avond wel erg bont op de Moerlaken in de Haagse Beemden in Breda. Hij reed binnen de bebouwde kom maar liefst 130 kilometer per uur waar 50 is toegestaan. Na correctie reed hij nog 76 kilometer per uur te snel.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd. De officier van justitie zal een beslissing nemen over het rijbewijs. Ook werd een melding gedaan aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen met betrekking tot de rijvaardigheid van de man.