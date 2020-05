Bredanaar aangehouden voor zware mishandeling van 19-jarige vriendin

BREDA - Vanmorgen is rond 10.00 uur in een woning in de wijk Haagse Beemden een 24-jarige Bredanaar aangehouden voor huiselijk geweld. Hij zou zijn 19-jarige vriendin mishandeld hebben. Het slachtoffer raakte zo gewond dat zij met een ambulance voor onderzoek naar het ziekenhuis werd vervoerd.

De politie kreeg maandagmorgen een melding dat in een woning in de Haagse Beemden een vrouw mishandeld was. De dader zou al weg zijn. Ter plaatse troffen de dienders een vrouw aan die erg overstuur was. Ze vertelde dat ze ruzie had gekregen met haar vriend. Hij had haar aan haar haren naar de grond getrokken en daarna verschillende keren getrapt totdat het bloed uit haar mond kwam. Uit haar relaas bleek dat zij al zeker twee keer eerder door hem fors mishandeld zou zijn.