Twee mannen en een vrouw opgepakt voor woninginbraak en heling

BREDA - De politie heeft maandagmiddag drie verdachten aangehouden van woninginbraak en heling. Dat gebeurde op de Veldsteen.

Het drietal reed maandagmiddag in een auto over de Veldsteen in Breda. Het ging om twee mannen van 49 en 42 en een vrouw van 39 jaar. Agenten hielden ze staande, en kwamen erachter dat de drie inzittenden gesignaleerd stonden. Zij worden verdacht van het inbreken in een woning en het verhandelen van gestolen spullen.

Het drietal is ter plekke aangehouden en meegenomen naar het bureau. Zij zitten momenteel nog vast voor verder onderzoek.