Scooterrijder gewond na botsing met bus op Spinveld

BREDA - De bestuurder van een scooter is woensdagmiddag gewond geraakt op Spinveld. Een buschauffeur zag de scooterrijder over het hoofd en reed hem aan.

Omstreeks 13.45 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van een ongeval aan Spinveld. Een buschauffeur die vanaf de uitrit van de Gamma kwam zou een scooterrijder over het hoofd hebben gezien. Hierdoor kwamen de twee in botsing. De bestuurder van de scooter raakte gewond bij het ongeval. Hij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie zette een halve rijbaan af om onderzoek te verrichten. De chauffeur van de bus was hevig geschrokken van het ongeval, maar raakte niet gewond.