Eén persoon gewond bij brand na gaslek in woning aan Ulvenhoutselaan

BREDA - De brandweer is vrijdagochtend ter plaatse gekomen voor een brand in een woning aan de Ulvenhoutselaan. Die ontstond door een gaslek. Eén persoon is hierbij gewond geraakt. De brandweer had de brand snel onder controle.

Er is vrijdagochtend een gaslek ontstaan in een woning aan de Ulvenhoutselaan. Daardoor brak er een grote brand uit. Meerdere eenheden van de brandweer zijn aanwezig. Volgens Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gaat het om een gaslek. Bij de woningbrand raakte één persoon gewond.

Het is nog niet bekend hoe het lek precies heeft kunnen ontstaan. De brand zorgde voor forse rookontwikkeling. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Het sein brand meester is inmiddels gegeven