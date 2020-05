Veel overlast van crossmotoren in Hoge Vucht: politie betrapt bestuurder op rijden zonder rijbewijs

BREDA - Met behulp van omwonenden kon de politie zaterdagavond een crossmotor in de Hoge Vucht staande houden, die niet aan de technische eisen voldeed. Daarnaast had de bestuurder niet het juiste rijbewijs en reed hij zonder helm. In de Hoge Vucht is er de afgelopen weken veel overlast van crossmotoren, meldt Team Verkeer Zeeland-West-Brabant op Twitter. Dankzij meldingen van omwonenden kon een motoragent gisteravond een crossmotor staande houden.

De bestuurder reed zonder helm. Ook bleek hij niet in het bezit van het juiste rijbewijs, waardoor hij heeft gereden zonder rijbewijs. Daarnaast voldeed de motorfiets niet aan de technische eisen.