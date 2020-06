Verward persoon vlucht weg na incident: politiehond assisteert bij zoektocht

BREDA - Een politiehond en zijn geleider hebben afgelopen nacht geassisteerd bij een incident met een verward persoon in Breda. De persoon kon uiteindelijk aangehouden worden.

In de nacht van zondag op maandag heeft er een incident met een verward persoon plaatsgevonden in Breda. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is.

Politiehond Cobra kwam met zijn geleider ter plaatse om te assisteren. De verwarde persoon was gevlucht. Na een zoektocht kon de diensthond precies aangeven waar de persoon zich moest bevinden. Vervolgens kon diegene aangehouden worden.