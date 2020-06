14.000 euro verstopt in auto: Weer twee Fransmannen aangehouden voor witwassen

BREDA - De Koninklijke Marechaussee heeft gisteravond twee Franse mannen aangehouden op verdenking van witwassen. Zij bleken bij een controle 14.000 euro cash in de auto te hebben liggen.

De mannen van 20 en 26 werden gecontroleerd op de A16 bij Hazeldonk tijdens een reguliere controle van de Marechaussee. Nadat de mannen geen geldig paspoort of ander identiteitsbewijs konden overhandigen doorzochten de marechaussees hun auto. Op verschillende plaatsen troffen zij stapels bankbiljetten, verstopt in de middenconsole en achter de autoradio.

In totaal bleken de stapels bankbiljetten een waarde te hebben van zo’n 14.000 euro. Omdat de mannen geen aannemelijke verklaring konden geven hoe ze aan dat geld kwamen zijn ze aangehouden op verdenking van witwassen. De Koninklijke Marechaussee zal verder onderzoek doen naar de verdachten, het geld is in beslag genomen.

60.000 euro

De vondst is opvallend omdat er afgelopen weken al vaker grote geldbedragen werden gevonden in Franse auto's. Zo trof de Marechaussee 14 mei nog 16.000 euro aan in een Franse auto en 12 mei werd zelfs 60.000 euro gevonden.