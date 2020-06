Man (53) in Breda aangehouden voor deelname aan internationaal opererende 'Sesamstraatkartel'

BREDA - In een onderzoek naar een criminele organisatie heeft de Landelijke Eenheid van de politie eind mei zeven mannen aangehouden. Eén van hen was een in Spanje woonachtige Nederlander. Hij werd aangehouden in Breda.

De zeven mannen worden ervan verdacht deel te nemen aan een internationaal opererende organisatie. Deze criminele organisatie zou drugs via Europese havens Nederland binnenbrengen en ten behoeve daarvan grote bedragen witwassen.

Naast de man die opgepakt werd in Breda werden onder andere een 46-jarige man uit Roosendaal, een 35-jarige man uit Bergen op Zoom en een 38-jarige inwoner van Sint Willebrord aangehouden.

Sesamstraat

Het onderzoek naar dit criminele netwerk startte naar aanleiding van een eerder politieonderzoek. Tijdens een doorzoeking in 2018 werd administratie in beslag genomen. Aan de hand daarvan is onderzoek naar geldstromen opgestart. Hierin stuitten de rechercheurs op het gebruik van Ennetcom-data. Onderzoek naar deze ontsleutelde data leerde de rechercheurs veel over de organisatie; het zogenaamde Sesamstraatkartel. De betrokkenen communiceerden onderling namelijk door gebruik te maken van namen uit de kinderserie Sesamstraat.

Beslag

Eind 2019 doorzocht de recherche bedrijfspanden en woningen op 20 locaties verspreid door Nederland. Er werd onder andere beslag gelegd op administratie en twee panden.