Politie op zoek naar daders van openbreken gokkast bij La Place

BREDA - Twee mannen hebben op 3 oktober vorig jaar een gokkast bij La Place aan de Hazeldonk in Breda opengebroken. De politie is nog op zoek naar deze daders. In die zoektocht is nu een foto gedeeld van de mannen.

Een gokkast bij La Place aan de Hazeldonk is in oktober 2019 opengebroken door twee mannen. De verdachten zijn vastgelegd op beeld. Toch heeft de politie het tweetal nog niet weten te pakken.

Daarom is er nu een foto verspreid van de mannen. Het tweetal is hierop niet herkenbaar in beeld gebracht. De politie geeft de mannen één week de tijd om zich te melden. Doen zij dit niet, dan worden de beelden alsnog herkenbaar gemaakt.