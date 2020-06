Hennepkwekerij opgerold in Breda: vluchtende verdachten aangehouden dankzij inzet politiehelikopter

BREDA - De politie trof zondagavond 7 juni een hennepkwekerij aan in een woning aan de Zoete Inval. De twee aanwezige mannen, een 38-jarige man uit Wormerveer en een 32-jarige man uit Ridderkerk, zijn aangehouden. Zij probeerden te ontkomen, maar werden met behulp van de politiehelikopter opgepakt. Medewerkers van een energiebedrijf waren bij het adres en roken onraad. Er hing een sterke henneplucht, waarop de politie werd ingeschakeld. Toen de agenten ook het vermoeden kregen dat er mogelijk een hennepkwekerij in de woning aanwezig was, gingen zij naar binnen. Hier troffen zij een kwekerij met ruim 600 planten aan. Daarnaast was er sprake van diefstal van stroom en water.