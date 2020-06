Grote woningbrand in Ulvenhout: schade is fors

ULVENHOUT - Er heeft vanmiddag een felle brand gewoed aan de Laathof in Ulvenhout. De brandweer kwam met grote spoed ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de schade fors is.

Het is een heftig gezicht aan de Laathof in Ulvenhout. Donkere rook stijgt op uit de woning en is tot ver in het dorp zichtbaar. Het raam aan de voorkant van de woning ligt er volledig uit, en een deel van de huisraad staat verbrand in de voortuin.

De melding van de brand kwam vanmiddag rond 15.15 uur binnen. De brandweer ging met grote spoed ter plaatse. Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet bekend. Ook is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.



Tom van der Put