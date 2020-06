Gasfles ontploft in schuur Teteringen: twee personen gewond

TETERINGEN - Een gasfles is vanmiddag ontploft in een schuur in Teteringen. Daarbij zijn een man een een vrouw gewond geraakt.

Aan het Zuringpad in Teteringen heeft vanmiddag rond 15.30 uur een ongeluk plaatsgevonden in een schuur. Een gasfles ontplofte er, terwijl er een man een vrouw in de buurt waren. Beide personen liepen bij de ontploffing verwondingen op. Zowel de brandweer als ambulances kwamen met grote spoed ter plaatse.

De politie laat weten dat de slachtoffers beiden aanspreekbaar zijn. Het tweetal is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de ontploffing kon gebeuren, is niet bekend.

Ontzet

Door de ontploffing raakten meerdere schuurtjes in de buurt ontzet. Een andere gasfles raakte beschadigd. De ontplofte gasfles is tot op heden niet terug gevonden.