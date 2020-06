Brand verwoest drie auto's aan het Voorerf in Breda: ook schade aan bedrijfspand is groot

BREDA - Er heeft vannacht rond 02.00 uur een grote brand gewoed aan het Voorerf in Breda. Twee auto's en een bestelbus brandden volledig uit. Ook een bedrijfspand raakte flink beschadigd.

De melding van de brand kwam rond 02.00 uur binnen. In eerste instantie werd er gemeld dat er een pand in brand stond aan de Reeperf, dat bleek iets verderop bij het Voorerf te zijn. Behalve het bedrijfspand stonden er ook drie voertuigen in brand.

De brandweer was snel ter plaatste, maar kon niet voorkomen dat de twee auto's en de bestelbus volledig uitbrandden. Ook de schade aan het bedrijfspand was groot. De politie was met meerdere eenheden ter plaatsen en verrichte onderzoek. De verwachting is dat de brand is aangestoken.



PERRYROOVERSFOTOGRAFIE