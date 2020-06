Centralist in zaak Meghan (15) weigert 112-gesprek met verdachte vrij te geven

BREDA - Het zorgde in augustus 2019 voor een grote schok. De 15-jarige Megan werd in haar woning neergestoken door haar klasgenootje. In de rechtszaak naar haar dood wil een centralist het 19 minuten durende telefoongesprek met de verdachte niet vrijgeven. De medewerker van de alarmcentrale beroept zich op het beroepsgeheim.

De rechtszaak rond de dood van de 15-jarige Megan uit Breda ging eind november van start. Omdat het om minderjarigen gaat wordt de zaak achter gesloten deuren behandeld. Onlangs werd echter bekend dat het gesprek van 19 minuten dat de 16-jarige verdachte met de alarmcentrale voerde vooralsnog niet toegevoegd wordt aan het dossier. De rechter besloot al tot twee keer toe dat de opname in het dossier moet, maar de centralist van de geneeskundige meldkamer zegt dat dat niet kan vanwege het beroepsgeheim.

Ongenoegen

Tot groot ongenoegen van de ouders en hun advocaat. "Het is eigenlijk het enige echte objectieve moment waarop hij spreekt. Daarna spreekt hij ook wel in zijn verhoren, maar dan is hij geadviseerd door een advocaat. Je zou kunnen zeggen dat dit zo'n puur mogelijke weergave is van wat zijn state of mind is geweest", aldus Richard Korver, advocaat van de ouders, tegen RTL Boulevard.

Ook de advocaat van de verdachte geeft tegen RTL Boulevard aan dat hij de opname wil beluisteren. "De verdediging acht het van groot belang dat de meldkamer de opname vrijgeeft, in belang van de waarheidsvinding. Door de opname te beluisteren zouden we kunnen achterhalen wat zich in de woning heeft afgespeeld."

Cassatie

De centralist van de meldkamer is inmiddels in cassatie gegaan. " Wat ons betreft slaan we echt een beetje door. Ik denk dat het hoog tijd wordt dat dit stopt", aldus Korver. Een zekere bescherming is volgens Peter R de Vries voorstelbaar, maar ook hij vind het in dit geval doorgeslagen. "Ik zou ervoor pleiten dat het zo zou moeten zijn dat als het Openbaar Ministerie zo'n tape wil hebben, in het kader van waarheidsvinding in een strafzaak, dat die door 112 altijd ter beschikking zou moeten worden gesteld. Dat is iets via wetgeving geregeld zou moeten worden. Dat je daar nu van afhankelijk bent, dat die centralist in tegenspraak gaat tegen de rechtbank, dat gaat heel ver. Principes zijn goed maar je moet ze niet tot in absurde doordrijven."

Megan

De 15-jarige Megan overleed in augustus nadat ze in haar eigen woning werd neergestoken door een klasgenootje. Het steekincident kreeg nationaal aandacht en zorgde voor geschokte reacties door heel het land. Ook voor het OLV, de school waar zowel Megan als de dader op zaten, was de impact groot. Minister Slob kwam destijds langs op de school om met de rector en de mentor van Megan te praten.